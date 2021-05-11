Черчесов — о третьем подряд чемпионстве «Зенита»: это вопрос к тем, кто преследует

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал завоевание петербургским клубом «Зенит» третьего подряд чемпионства в Российской премьер-лиге.
Черчесов — о третьем подряд чемпионстве «Зенита»: это вопрос к тем, кто преследует
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«Хорошо ли это с точки зрения тренера сборной? Мы знаем результат, кто как сыграл и кто какое место занял. Но на игру мы приходим смотреть — на конкретных футболистов с конкретными функциями. Конкуренция есть. В Германии, например, девять чемпионств подряд. В Италии только сейчас нарушена гегемония «Ювентуса». Это касается не только нашей страны. Это вопрос к тем, кто преследует «Зенит». Нам важно, чтобы к нам приходили игроки подготовленными, а мы стараемся быть равноудалёнными», — заявил Черчесов.

Ранее он рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной на Евро-2020.

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