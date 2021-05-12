«Локомотив» и «Зенит» в третий раз подряд сыграют в матче за Суперкубок России

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В матче за Суперкубок России по футболу 2021 года встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
«Локомотив» и «Зенит» в третий раз подряд сыграют в матче за Суперкубок России

«Зенит» сыграет в Суперкубке на правах чемпиона Российской премьер-лиги, а «Локомотив» — обладателя Кубка России по футболу.

В предыдущих двух матчах за Суперкубок играли также «Зенит» и «Локомотив». В игре 2020 года победил петербургский клуб (2:1), а в матче 2019 года — московский (3:2).

Рекордсменом по числу побед в Суперкубке России является московский ЦСКА — семь трофеев. «Зенит» по данному показателю второй (пять), а «Локомотив» — третий (три). Ещё дважды трофей выигрывал казанский «Рубин», и один раз — московский «Спартак».

Матч за Суперкубок 2021 года должен состояться в июле. Точные дата и место проведения будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России по футболу.

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