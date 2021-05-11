Источник: врачи не разрешают полиции опрашивать избитого директора «Спартака» Фетисова

Сотрудники полиции пока не могут опросить избитого директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова из-за запрета врачей.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, врачи считают, что состояние директора красно-белых не позволяет общаться с представителями полиции, потому запрещают им контактировать с пострадавшим.

По факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

На записи с видеокамер видно, как на выходе из ресторана примерно в шесть утра неизвестный после непродолжительного конфликта начинает избивать директора «Спартака». После драки Фетисов отправился в травмпункт, где врачи вызвали ему скорую помощь.

Ранее в «Спартаке» рассказали подробности нападения на медиадиректора клуба Фетисова.