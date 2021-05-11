В «Спартаке» рассказали подробности нападения на медиадиректора клуба Фетисова

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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на директора департамента по связям с общественностью клуба Антона Фетисова.
В «Спартаке» рассказали подробности нападения на медиадиректора клуба Фетисова

«Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана. На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта, спортивного вида, ударил Антона и ещё одного человека. Потом нанёс ещё один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

По его словам, на данный момент Фетисов находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, но пребывает в сознании. В «Спартаке» также настояли, чтобы Фетисов обследовался у грамотных нейрохирургов.

Фетисов занимает свою должность с июня 2020 года.

Ранее в «Спартаке» подтвердили информацию об избиении Фетисова и заведении уголовного дела.

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