В «Спартаке» подтвердили информацию об избиении Фетисова и заведении уголовного дела

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулёмин рассказал о заведении уголовного дела в связи с нападением на директора департамента по связям с общественностью клуба Антона Фетисова.

«Вчера вечером произошло нападение. Детали выясняются, открыто уголовное дело. Чувствует себя стабильно. Насколько известно, произошло нападение на улице. Связано или нет с профессиональной деятельностью, выясняется. Мы с ним на связи, желаем скорейшего выздоровления», — цитирует Кулёмина РИА Новости.

Фетисов занимает свою должность с июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что медиадиректор ФК «Спартак» оказался в реанимации после избиения.