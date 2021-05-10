В «Спартаке» подтвердили информацию об избиении Фетисова и заведении уголовного дела
- РИА Новости
«Вчера вечером произошло нападение. Детали выясняются, открыто уголовное дело. Чувствует себя стабильно. Насколько известно, произошло нападение на улице. Связано или нет с профессиональной деятельностью, выясняется. Мы с ним на связи, желаем скорейшего выздоровления», — цитирует Кулёмина РИА Новости.
Фетисов занимает свою должность с июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что медиадиректор ФК «Спартак» оказался в реанимации после избиения.