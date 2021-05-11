Голубев: отец всегда болел за «Спартак», это передалось и мне

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Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев признался, какие команды поддерживал в детстве.
Голубев: отец всегда болел за «Спартак», это передалось и мне
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  • © Официальный Instagram-аккаунт Артёма Голубева

«Если брать зарубежные команды, то поддерживал «Барселону» — именно её футболка была первой в моей коллекции. Среди российских отдавал предпочтение «Спартаку». Отец всегда болел за красно-белых, это передалось и мне. Но когда стал заниматься в академии «Краснодара», стал всей душой за него», — сказал Голубев в интервью RT.

Ранее футболист признался, что в трансферном соглашении между «Уфой» и «Краснодаром» значится опция выкупа. 

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