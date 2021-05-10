Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Химками»
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Айртон, Алекс Крал, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Эсекьель Понсе, Александр Соболев и Джордан Ларссон.
Нападающий красно-белых Квинси Промес остался в запасе.
Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 10 мая в Москве. Начало — в 19:00.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» (44 очка) находятся на восьмой позиции.
Ранее Ларссон заявил, что всем доволен в «Спартаке».