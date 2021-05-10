Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Химками»

Стал известен состав московского «Спартака» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Айртон, Алекс Крал, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Эсекьель Понсе, Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Нападающий красно-белых Квинси Промес остался в запасе.

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 10 мая в Москве. Начало — в 19:00.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» (44 очка) находятся на восьмой позиции.

Ранее Ларссон заявил, что всем доволен в «Спартаке».