Ларссон заявил, что всем доволен в «Спартаке»

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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своём будущем в команде.
Ларссон заявил, что всем доволен в «Спартаке»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я очень счастлив в «Спартаке». Я всем здесь доволен, думаю только об этом клубе. Следующий сезон пройдёт под знаком столетия «Спартака». Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», — цитирует Ларссона пресс-служба красно-белых.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В этом сезоне он провёл 28 матчей, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чем ему запомнился Доменико Тедеско.

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