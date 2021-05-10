Ларссон заявил, что всем доволен в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своём будущем в команде.

«Я очень счастлив в «Спартаке». Я всем здесь доволен, думаю только об этом клубе. Следующий сезон пройдёт под знаком столетия «Спартака». Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», — цитирует Ларссона пресс-служба красно-белых.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В этом сезоне он провёл 28 матчей, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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