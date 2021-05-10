Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили рассказал, чем ему запомнился Тедеско

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Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско.
Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили рассказал, чем ему запомнился Тедеско
  • РИА Новости

«Честно говоря, Тедеско запомнился только своеобразным поведением на бровке. Его скакание и подпрыгивание козликом. Своим поведением он умел завести публику, а команду, как правило, нет. Видимо, Тедеско сумел найти нужный подход, поэтому «Спартак» идёт на втором месте», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Он отметил, что красно-белые достаточно мощно выглядят по фамилиям. При этом ему не так важно, сможет ли «Спартак» выйти в еврокубки по итогам сезона. Эксперт признался, что на первом месте для него — стабильная и красивая игра.

Ранее Алекс Крал ответил на вопрос, в чём «Спартак» уступил «Зениту» в этом сезоне.

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