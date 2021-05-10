Крал ответил на вопрос, в чём «Спартак» уступил «Зениту» в этом сезоне

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал ответил на вопрос, в чём красно-белые уступили в этом сезоне петербургскому «Зениту».
Крал ответил на вопрос, в чём «Спартак» уступил «Зениту» в этом сезоне
  • © spartak.com

«Трудно сказать. Но, возможно, мы уступили в опыте. Будучи молодой командой, не сумели избежать перепадов в результатах. У нас была победная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. «Зенит» же способен доводить до победы те матчи, в которых показывает не лучшую игру», — цитирует Крала Sport.cz.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея 53 очка. Столько же и у идущего вторым «Локомотива», но железнодорожники сыграли на один матч больше. Чемпионом страны за три тура до финиша стал «Зенит».

Ранее Крал заявил, что в этом сезоне второе место для «Спартака» будет успехом.

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