Крал: в этом сезоне второе место для «Спартака» будет успехом

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал в преддверии матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» высказался о борьбе команды за второе место.

«Этот сезон кардинально отличается от прошлого. Видно, что команде, где много молодых футболистов, необходимо время. В кавычках прошлый сезон был принесён в жертву. Снимаю шляпу за то, что в клубе сделали ставку на молодого тренера и молодых футболистов. Мы боремся за второе место, всё в наших руках. Важно попасть в Лигу чемпионов. Поскольку я играю за «Спартак», то здесь всегда одна цель — чемпионство. Давление со стороны болельщиков и руководства клуба огромное. Но если в этом сезоне мы займём второе место, это будет успехом. В следующем сезоне требования будут уже выше», — приводит слова Крала Sport.cz.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея 53 очка. Столько же и у идущего вторым «Локомотива», но железнодорожники сыграли на один матч больше. Чемпионом страны за три тура до финиша стал «Зенит».

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