Хидиятуллин ответил на вопрос, в чём состоит главное достижение Тедеско в «Спартаке»

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Вагиз Хидиятуллин назвал главное достижение наставника Доменико Тедеско за время работы с красно-белыми.

«Работа Тедеско не прошла впустую. Атака «Спартака» с Соболевым и Ларссоном — одна из самых интересных в чемпионате. А вот с защитой ещё предстоит повозиться. Для успехов в Европе Гапонов и Маслов пока сыроваты. Да и в средней линии нет того, кто смог бы вести игру. Ведь такие умельцы, как Гаврилов, в «Спартаке» всегда были. Их с восхищением вспоминают по сей день», — цитирует Хидиятуллина «Спорт-Экспресс».

Тедеско покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением срока действия контракта. Он возглавил команду в октябре 2019 года.

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