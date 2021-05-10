Талалаев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о том, чего ожидает от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

«Надеюсь, что к матчу со «Спартаком» подойдём во всеоружии. Мы все знаем, что для нас в Чеченской Республике значит матч со «Спартаком». Соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Однако мы в этом году отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локомотива», потому можем замахнуться и на «Спартак». Хотя и будет очень сложно», — цитирует слова Талалаева официальный сайт клуба.

В текущем сезоне «Ахмат» после 29 туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Спартак» набрал 53 очка и идёт третьим.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдёт 16 мая в Грозном. Начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее Мирзов заявил, что вернётся в «Спартак».