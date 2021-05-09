Мирзов заявил, что вернётся в «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», заявил о предстоящем возвращении в московский клуб.

«Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре за «Химки». Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается «Спартака», то я рад буду вернуться в команду и показать всё, на что способен. Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в «Спартак», — приводит слова Мирзова Eurostavka.

«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака» до конца сезона-2020/21. В активе 27-летнего хавбека шесть голов и две результативные передачи в 18 матчах за подмосковный клуб.

Ранее агент Мирзова опроверг слухи об уходе футболиста из «Спартака».