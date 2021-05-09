Глейхенгауз объяснил, как группа Тутберидзе раскрывает таланты

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Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о работе группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Глейхенгауз объяснил, как группа Тутберидзе раскрывает таланты
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У нас неплохо получается помочь спортсменам раскрыть их таланты, даже если они этого не хотят... То, что перед олимпийским сезоном у нас столько хороших девочек, показывает, что мы работаем в правильном направлении и даём результат... Мы продолжим с каждым работать на максимум, ставить программы, работать над прыжками. И дальше они просто будут выходить на соревнования, чтобы уже там выяснять, кто сильнее, кто более стрессоустойчив и кто лучше продемонстрирует своё катание», — приводит слова Глейхенгауза РИА Новости.

По его мнению, сложно сразу разглядеть талант в спортсмене, но у детей можно увидеть различные способности. Тем не менее он отмечает, что для этого необходимо определённое время, а одного таланта недостаточно для достижения результата — нужны ещё работоспособность и грамотный подход к тренировкам. 

Ранее Наталья Бестемьянова поделилась мнением по поводу возвращения Александры Трусовой и Алёны Косторной в группу Тутберидзе.

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