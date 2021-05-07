Бестемьянова: Тутберидзе приняла обратно Трусову и Косторную, которые её предали
- РИА Новости
«Считаю, что Этери Георгиевна поступила мудро и великодушно. Как? А приняла обратно двух девочек, которые её предали. Да-да, предали — будем называть вещи своими именами», — цитирует Бестемьянову Sportbox.
Она отметила, что Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Также экс-фигуристка уверена, что в тренерском штабе Тутберидзе всё сразу просчитали.
«Сил и здоровья у неё хватит на всех. А недовольные… Они всегда будут», — добавила Бестемьянова.
Трусова и Косторная перешли перед началом сезона из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но после окончания сезона вернулись к Тутберидзе.
Ранее Алёна Леонова выразила мнение, что шансы Трусовой попасть на ОИ у Тутберидзе такие же, как и у Евгения Плющенко.