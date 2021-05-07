Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 8:4.

В составе хозяев четыре шайбы забросил Джефф Картер, а также по разу отличились Брайан Дюмулен, Джаред Макканн, Сидни Кросби и Каспери Капанен. У «Сэйбрз» дубль оформил Дрейк Каджула, а также голами отметились Тейдж Томпсон и Джефф Скиннер.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ.