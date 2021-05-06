«Сан-Хосе» одержал победу над «Колорадо» в матче НХЛ, Барабанов и Кныжов набрали по очку

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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш» завершился победой команды хозяев.
«Сан-Хосе» одержал победу над «Колорадо» в матче НХЛ, Барабанов и Кныжов набрали по очку
  • © Reuters

Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу «Шаркс». Матч проходил на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе.

Автором победной шайбы стал Эрик Карлссон. Также дублем отметился Томаш Гертл. У «Эвеланш» забрасывали Тайсон Джост и Андре Бураковски. 

Российские игроки команды хозяев Александр Барабанов и Николай Кныжов отдали по одной результативной передаче. Форвард гостей Валерий Ничушкин очков не набрал.

Ранее сообщалось, что шайба Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Даллас».

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