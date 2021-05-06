Шайба Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз».

Встреча, проходившая на «Амали Арене» в Тампе, завершилась победой «Лайтнинг» со счётом 6:2.

В составе победителей по разу отличились Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Эрик Чернак, Росс Колтон и Михаил Сергачёв. У «Старз» забрасывали Тайлер Сегин и Андрей Секера.

Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22. Форвард гостей Денис Гурьянов очков не набрал, а голкипер Антон Худобин не попал в заявку на матч.

Ранее сообщалось, что дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Вегасом».