Шайба Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Даллас»
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Встреча, проходившая на «Амали Арене» в Тампе, завершилась победой «Лайтнинг» со счётом 6:2.
В составе победителей по разу отличились Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Эрик Чернак, Росс Колтон и Михаил Сергачёв. У «Старз» забрасывали Тайлер Сегин и Андрей Секера.
Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22. Форвард гостей Денис Гурьянов очков не набрал, а голкипер Антон Худобин не попал в заявку на матч.
Ранее сообщалось, что дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Вегасом».