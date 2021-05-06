Стали известны стартовые составы «Ромы» и МЮ на ответный матч 1/2 финала ЛЕ

Римская «Рома» и английский «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

С первых минут на поле «Стадио Олимпико» в Риме в составе «Ромы» выйдут Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Крис Смоллинг, Рик Карсдорпи, Джанлука Манчини, Педро, Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Эдин Джеко.

В стартовый состав «Ромы» вошли Давид де Хеа, Люк Шоу, Эрик Байи, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Фред, Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Донни Ван де Бек, Эдинсон Кавани.

Матч состоится 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая игра завершилась победой МЮ со счётом 6:2.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Вильярреал» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЕ.