«Арсенал» и «Вильярреал» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЕ

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Лондонский «Арсенал» и испанский «Вильярреал» огласили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
«Арсенал» и «Вильярреал» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЕ
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С первых минут на поле стадиона «Эмирейтс» в Лондоне в составе «Арсенала» выйдут Бернд Лено, Эктор Бельерин, Пабло Мари, Роб Холдинг, Эмиль Смит-Роу, Томас Парти, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Николя Пепе, Пьер-Эмерик Обамеянг, Букайо Сака.

В стартовый состав «Вильярреала» вошли Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Дани Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос, Саму Чуквуэзе, Жерар Морено, Пако Алькасер.

Матч состоится 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая игра завершилась победой «Вильярреала» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что английские команды второй раз за два года сыграют в финале Лиги чемпионов.

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