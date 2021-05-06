Макгрегор — о предстоящем бое с Порье: вы разбудили зверя

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился своими ожиданиями от третьего поединка с американцем Дастином Порье.

«10 июля я без проблем сделаю это, мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся. Вы разбудили зверя. Зверя, которого подпитывают гораздо более серьёзные силы. Молитесь», — написал Макгрегор в своём Twitter.

В первом бою, который проходил в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке в январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе.