Макгрегор — о предстоящем бое с Порье: вы разбудили зверя
- Reuters
«10 июля я без проблем сделаю это, мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся. Вы разбудили зверя. Зверя, которого подпитывают гораздо более серьёзные силы. Молитесь», — написал Макгрегор в своём Twitter.
В первом бою, который проходил в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке в январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе.