Кукуян рассудит матч между «Локомотивом» и «Динамо»

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Павел Кукуян назначен главным арбитром матча 29-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо».
Кукуян рассудит матч между «Локомотивом» и «Динамо»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как сообщает пресс-служба лиги, помогать Кукуяну на линиях будут Алексей Лунёв и Александр Богданов, резервным судьёй назначен Андрей Фисенко, а за работу VAR будет отвечать Павел Шадыханов.

Встреча пройдёт 8 мая в Химках.

В этот же день в Москве пройдёт матч ЦСКА — «Краснодар», который рассудит Виталий Мешков. Его ассистенты — Дмитрий Сафьян и Кирилл Большаков. Резервный рефери — Ян Бобровский, VAR — Алексей Амелин.

Ранее Дмитрий Сенников выразил мнение, что для российского футбола будет лучше, если «Локомотив» попадёт в Лигу чемпионов.

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