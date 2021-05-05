Кукуян рассудит матч между «Локомотивом» и «Динамо»
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Как сообщает пресс-служба лиги, помогать Кукуяну на линиях будут Алексей Лунёв и Александр Богданов, резервным судьёй назначен Андрей Фисенко, а за работу VAR будет отвечать Павел Шадыханов.
Встреча пройдёт 8 мая в Химках.
В этот же день в Москве пройдёт матч ЦСКА — «Краснодар», который рассудит Виталий Мешков. Его ассистенты — Дмитрий Сафьян и Кирилл Большаков. Резервный рефери — Ян Бобровский, VAR — Алексей Амелин.
Ранее Дмитрий Сенников выразил мнение, что для российского футбола будет лучше, если «Локомотив» попадёт в Лигу чемпионов.