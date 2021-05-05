Сенников считает, что для российского футбола будет лучше, если в ЛЧ попадёт «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о борьбе за путёвку в Лигу чемпионов УЕФА между железнодорожниками и «Спартаком».

«Локомотив» стабильнее и выглядит интересней. Мне хочется, чтобы молодое поколение, которое сейчас есть у Николича, заиграло в Европе, показало себя. «Спартак» — это хорошая команда, но не такая стабильная. Было бы лучше для России, чтобы «Локо» играл в Лиге чемпионов? На мой взгляд, да. Они несколько лет подряд выступали там, набрались опыта. С каждым разом всё лучше. Вопрос в том, останутся ли они в прежнем составе. В тренерском плане также стабильнее «Локомотив». Николич останется, его подход понятен, вектор задан. А в «Спартак» какой тренер придёт и какую команду построит, — непонятно», — цитирует слова Сенникова «Комсомольская правда».

За два тура до конца чемпионата «Спартак» на одно очко опережает «Локомотив» в борьбе за второе место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов с следующем сезоне.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о подписании контракта с экс-тренером «Бенфики».