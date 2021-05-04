В «Спартаке» прокомментировали информацию о подписании контракта с экс-тренером «Бенфики»
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«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория. Можете продолжать список до бесконечности. Всё узнаёте после 16 мая», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».
Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, под его руководством команда дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.
Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 по декабрь 2021 года.
Ранее появилась информация, что экс-тренер «Бенфики» подписал контракт со «Спартаком».