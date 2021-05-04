Ковтун рассказал о своих взаимоотношениях с Тарасовой

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал о тренировках под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Бывали у нас накалы страстей, могли друг на друга орать, чихвостить. Я мог тоже, на эмоциях, да. В принципе, наверное, у многих спортсменов бывало такое, что они могли на тренировке что-то ответить. Просто все по-разному реагируют. А здесь я что-нибудь скажу, огрызнусь, грубо говоря, проеду кружочек — мы же в обиде друг на друга (!) — и она: «Котик, иди сюда! Всё, пора работать». Я подхожу — и всё. Как ни в чём не бывало! Тарасова — очень интересная. Она великая. Безусловно, стиль её подачи в тренерстве — невероятный. Это человек, с которым ты не боишься ничего, с которым тебе плевать на всех, если она так хочет. Если быть тренером, то быть таким тренером», — сказал Ковтун в интервью журналисту Василию Конову на YouTube.

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