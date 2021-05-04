Фигурист Ковтун объяснил, почему решил рано завершить карьеру

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объяснил своё решение завершить карьеру в апреле 2019 года.

«Легко судить человека, когда не был в его шкуре. Каждое поражение в спорте меня просто съедало, уничтожало. Я себя переставал уважать в какой-то степени. Возможно, в какой-то степени себя удовлетворил на чемпионате России, но на Европе опять случилось это: я встал — и устал в начальной позе! Как будто заколдован, я не знаю, как это можно описать. Дальше надо усложняться, а у меня травмы. Я понимаю, что своего какого-то пика достиг, всё-таки четвёртое место у меня на чемпионате мира в личном, два серебра в команде — я просто не прыгнул бы выше. Возможно, мог бы чемпионат Европы выиграть, но с этим грузом я понял, что пик достигнут и дальше себя насиловать нет смысла», — заявил Ковтун в интервью журналисту Василию Конову на его канале в YouTube.

В активе 25-летнего Ковтуна, помимо четырёх побед на чемпионате России, две серебряные медали чемпионата мира и бронза первенства Европы в 2016 году. Также фигурист дважды становился серебряным медалистом командного чемпионата мира.

Ранее Ковтун рассказал, почему отклонил предложение перейти в академию Плющенко.