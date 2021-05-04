Ковтун рассказал, почему отклонил предложение перейти в академию Плющенко

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании Максим Ковтун объяснил, почему отказался тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«То ли Евгений Плющенко сам позвонил, то ли мой тренер Инна Германовна Гончаренко позвонила с предложением приехать в академию и поговорить. Подумал: почему бы и нет? Я приехал, там были Яна Рудковская, Женя и Инна Германовна. Было озвучено предложение попробовать кататься у них в школе и с Инной Германовной вместе перейти к ним. Если говорить о самом возвращении, Женя меня зарядил, на самом деле. Планы были, в принципе, достаточно серьёзные, однако не было условий для того, чтобы готовиться. Там не было условий для большого спортсмена, чтобы выступать на больших стартах. Каких условий? Был маленький каток. Ожидалось одно, а потом это всё передвигалось. Мы же видим, что каток построен относительно недавно. Исключительно, наверное, из-за этого не вышло», — заявил Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

25-летний Ковтун завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.

Ранее Баюл высказалась о прекращении сотрудничества Трусовой с Плющенко.