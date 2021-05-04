Журова поздравила Тансыккужину с победой в финале ЧМ по шашкам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировал победу российской шашистки Тамары Тансыккужиной в финале чемпионата мира.

«Я поздравляю Тамару! Русский медведь спит в берлоге спокойно, но когда в него тыкают палкой — он очень злится. Нашу шашистку зря потыкали в этой ситуации. Она большая молодец, внутри её разозлила эта ситуация. Нашу спортсменку нечестными методами сбить не получилось. Это лишний раз доказывает, что россиян злить нельзя. Огромные поздравления нашей спортсменке!», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Финальный матч между Тансуккужиной и польской шашисткой Натальей Садовской запомнился инцидентом во время четвёртого раунда, когда один из организаторов соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

Ранее в Госдуме поздравили шашистку Тансыккужину с победой на ЧМ.