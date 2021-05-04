В Госдуме поздравили шашистку Тансыккужину с победой на ЧМ
- © Яцек Павлицкий / Федерация шашек Польши
«Я очень хочу её поздравить! Тамара выиграла в очень нестандартной ситуации. Вокруг этого инцидента началась настоящая шумиха, это также не прибавляет уверенности спортсменам. Наша спортсменка волевым образом подошла к турниру, несмотря на нездоровую атмосферу на чемпионате мира», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».
Финальный матч между Тансыккужиной и польской шашисткой Натальей Садовской запомнился инцидентом во время четвёртого раунда, когда один из организаторов соревнований подошёл к столу и убрал с него российский флаг.
Ранее Тансыккужина прокомментировала свою победу в финале ЧМ по шашкам.