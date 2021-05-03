В «Спартаке» сообщили, что клуб ведёт переговоры с иностранным тренером

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал подробности переговоров с кандидатом на пост нового главного тренера команды.

«Я не буду называть национальность нового главного тренера, но клуб вышел на кандидатуру и начал переговоры по поводу контракта. И фамилии, и имени тоже не скажу. Этот специалист из-за рубежа. Никаких больше подробностей», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, в клубе постараются сделать так, чтобы имя кандидата нигде не афишировалось, так как не нужен лишний шум по этому поводу. Он отметил, что с кандидатом не обсуждалась трансферная политика, но специалист следит за составом. При этом кандидатуры игроков на проблемные позиции будут обсуждаться, так как там большой список.

«По поводу даты объявления — возможно, это будет после последнего тура, а может, и в начале июня. Если клуб и новый тренер быстро договорятся, мы не будем тянуть. Мы сделаем максимум, чтобы тренер быстрее присоединился к команде. Чем быстрее он присоединится к команде, тем лучше. Называлось уже столько фамилий, что я даже и не вспомню всех», — сказал Фетисов.

Напомним, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).

Ранее в «Спартаке» подтвердили начало переговоров с кандидатом на пост нового главного тренера.