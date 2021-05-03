«Валенсия» уволила главного тренера

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Главный тренер испанской «Валенсии» Хави Грасия был отправлен в отставку.
«Валенсия» уволила главного тренера
  • Reuters

В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте клуба, сообщается, что руководство испанского клуба приняло решение освободить 51-летнего наставника от занимаемой должности. Исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес Марко.

Грасия возглавил «Валенсию» перед началом сезона. В настоящее время клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков в 34 матчах.

За клуб выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Валенсию» в матче Примеры.

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