Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула

Бывший главный тренер «Зенита», а ныне наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини поздравил клуб с завоеванием третьего чемпионского титула подряд.

«Я хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — цитирует Манчини «Спорт-Экспресс».

«Зенит» оформил победу в Российской премьер-лиге за два тура до окончания турнира. Питерский клуб завоевал третий чемпионский титул подряд.

Роберто Манчини тренировал «Зенит» с лета 2017-го по май 2018 года.

Ранее экс-футболист «Зенита» Данни выразил мнение, что питерский клуб способен завоевать шесть чемпионств подряд.