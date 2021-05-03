Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Я хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — цитирует Манчини «Спорт-Экспресс».
«Зенит» оформил победу в Российской премьер-лиге за два тура до окончания турнира. Питерский клуб завоевал третий чемпионский титул подряд.
Роберто Манчини тренировал «Зенит» с лета 2017-го по май 2018 года.
Ранее экс-футболист «Зенита» Данни выразил мнение, что питерский клуб способен завоевать шесть чемпионств подряд.