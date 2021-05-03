Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула

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Бывший главный тренер «Зенита», а ныне наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини поздравил клуб с завоеванием третьего чемпионского титула подряд.
Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — цитирует Манчини «Спорт-Экспресс».

«Зенит» оформил победу в Российской премьер-лиге за два тура до окончания турнира. Питерский клуб завоевал третий чемпионский титул подряд.

Роберто Манчини тренировал «Зенит» с лета 2017-го по май 2018 года.

Ранее экс-футболист «Зенита» Данни выразил мнение, что питерский клуб способен завоевать шесть чемпионств подряд.

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