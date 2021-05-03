Экс-футболист «Зенита» Данни считает, что питерский клуб способен завоевать шесть чемпионств подряд

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигел Данни поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате России по итогам сезона-2020/2021.
Экс-футболист «Зенита» Данни считает, что питерский клуб способен завоевать шесть чемпионств подряд
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я очень счастлив за «Зенит» и Семака! Надеюсь, что они смогут продолжать в таком же духе ещё многие годы. Верю, клуб способен выиграть шесть и более титулов подряд. Поздравляю команду и фанатов с очередным чемпионским титулом. Всех обнимаю», — приводит слова Данни «Чемпионат».

«Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) третий сезон кряду.

Ранее Мостовой заявил, что секрет успеха «Зенита» заключается в хорошем составе.

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