Экс-футболист «Зенита» Данни считает, что питерский клуб способен завоевать шесть чемпионств подряд
- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
«Я очень счастлив за «Зенит» и Семака! Надеюсь, что они смогут продолжать в таком же духе ещё многие годы. Верю, клуб способен выиграть шесть и более титулов подряд. Поздравляю команду и фанатов с очередным чемпионским титулом. Всех обнимаю», — приводит слова Данни «Чемпионат».
«Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) третий сезон кряду.
Ранее Мостовой заявил, что секрет успеха «Зенита» заключается в хорошем составе.