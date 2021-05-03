Мостовой: секрет успеха «Зенита» заключается в хорошем составе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионстве «Зенита», который стал лучшей командой страны в третий раз подряд.

«Зенит» заслуженно победил в чемпионате. Мы об этом говорили ещё перед началом сезона, что «Зенит» — явный претендент. Просто надеялись, что клубы уровня «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА создадут конкуренцию, они это и делали до какого-то момента. Затем растеряли очки, вопрос о чемпионстве питерцев был вопросом времени. В России «Зенит» выше остальных на голову, однако судят не по чемпионату. «Зенит» может выиграть титул и пять раз кряду, а затем пять раз не выйти из группы в Лиге чемпионов, что и происходит из года в год. Но всё равно когда-нибудь выйдут. Не может команда с таким бюджетом не выходить из группы в Лиге чемпионов. Секрет успеха «Зенита» заключается в хорошем составе. Найдите ещё таких форвардов. Азмун, Дзюба, Дриусси, Малкома за 40 млн купили», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул за два тура до окончания первенства.

Ранее появилось видео, как футболисты «Зенита» подбрасывают Семака после чемпионства.