Министр спорта выразил соболезнования семьям юных баскетболисток, погибших в результате ДТП на Ставрополье

Министр спорта России Олег Матыцин принёс соболезнования родным и близким юных баскетболисток, которые погибли в аварии на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь.

«От имени Министерства спорта России и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким юных баскетболисток — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда, которые погибли в автокатастрофе на Ставрополье. Мы разделяем вместе с вами горечь и боль от этой тяжёлой, невосполнимой утраты.​ Также адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям тех ​детей, которые получили травмы в этой страшной аварии. Убеждён, что в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы спасти жизни и здоровье пострадавших. Желаем всем скорейшего выздоровления», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства спорта России.

В салоне попавшего в аварию микроавтобуса находились 17 человек, в том числе 14 детей. В результате ДТП погибли пять детей. Девять находятся в больницах в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что шесть юных баскетболисток, пострадавших в ДТП под Ставрополем, находятся в тяжёлом состоянии.