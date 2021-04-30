Шестеро юных баскетболисток, пострадавших в ДТП под Ставрополем, находятся в тяжёлом состоянии

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Шестеро детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Ставрополем, находятся в тяжёлом состоянии.
Шестеро юных баскетболисток, пострадавших в ДТП под Ставрополем, находятся в тяжёлом состоянии
  • © ГИБДД МВД РФ / РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, двое детей находятся в реанимации Грачёвской ЦРБ, четверых отправили в Ставрополь на реанимобиле.

На 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вёз детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.

Ранее сообщалось, что дело о ДТП на Ставрополье передано в центральный аппарат СК.

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