Дело о ДТП на Ставрополье передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, в центральный аппарат ведомства.

«Учитывая резонанс произошедшего, а также то, что в результате трагедии погибли дети, председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — приводит ТАСС слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.

Также стало известно, что замначальника российской Госавтоинспекции Олег Понарьин вылетает на место ДТП на Ставрополье.

Кроме того, Минздрав России направляет на Ставрополье бригаду специалистов федеральных центров для помощи пострадавшим.

«В составе бригады — нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко», — сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

30 апреля на автодороге Астрахань — Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вёз детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Погибли пятеро детей.

Возбуждено уголовное дело. В ГИБДД сообщили, что причиной ДТП стало нарушение правил третьей машиной.