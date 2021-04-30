Минздрав взял под контроль оказание медпомощи пострадавшим на Ставрополье
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«По поручению министра (здравоохранения Российской Федерации) Михаила Мурашко Минздрав России взял под контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае», — приводит ТАСС слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
Ранее сообщалось, что на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вёз детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По данным МВД, погибли пятеро детей.
Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ГИБДД также сообщили, что причиной ДТП стало нарушение правил третьей машиной.