В ГИБДД назвали причину ДТП с погибшими детьми на Ставрополье

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Причиной ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли пятеро детей, стало нарушение правил дорожного движения третьей машиной, сообщил начальник краевого управления ГИБДД Алексей Сафонов.
В ГИБДД назвали причину ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
  • © ГУ МВД по Ставропольскому краю

«Предварительно: ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашиной — автомашиной ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первое касательное столкновение с автомашиной DAF, в результате чего автомашина DAF в креновой форме допустила столкновение с автомашиной Mercedes-Benz Sprinter», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вёз детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По данным МВД, погибли пятеро детей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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