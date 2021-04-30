В ГИБДД назвали причину ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
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«Предварительно: ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашиной — автомашиной ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первое касательное столкновение с автомашиной DAF, в результате чего автомашина DAF в креновой форме допустила столкновение с автомашиной Mercedes-Benz Sprinter», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вёз детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По данным МВД, погибли пятеро детей.
Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.