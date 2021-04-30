Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика с микроавтобусом в Ставропольском крае, в результате которого погибли пять несовершеннолетних.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
  • РИА Новости

«Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — приводит ТАСС сообщение региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на трассе Астрахань — Ставрополь произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109, грузового автомобиля и автобуса Mercedes-Benz Sprinter.

По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в результате ЧП погибли пять несовершеннолетних, ещё девять человек госпитализированы.

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