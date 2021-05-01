Теннисист Рублёв признался, что боится вакцинироваться от коронавируса

Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв ответил на вопрос, собирается ли он делать прививку от коронавирусной инфекции.

«В зависимости от ситуации. Если есть выбор, я бы не вакцинировался. Если скажут, что это вакцина необходима для перелётов, для участия в турнирах, либо какие-то страны поставят такое условие, чтобы въехать в них, то выбора не будет. Всегда же, когда раньше появлялась вакцина от того или иного вируса, у человека было право выбора, отказаться или же всё-таки сделать прививку», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, у него есть страх, что организм может не принять вакцину или появятся побочные эффекты, так как ему не делали никаких прививок в детстве.

«Но я всегда нормально себя чувствую, особо не болею. Да, боюсь. Не дай бог, будет какое-то осложнение, а если ещё это будет во время сезона, может, выпаду на пару месяцев перед тем, как всё наладится», — добавил Рублёв.

Ранее сообщалось, что Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку в подарок.