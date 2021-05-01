Теннисист Рублёв признался, что боится вакцинироваться от коронавируса

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Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв ответил на вопрос, собирается ли он делать прививку от коронавирусной инфекции.
Теннисист Рублёв признался, что боится вакцинироваться от коронавируса
  • Reuters

«В зависимости от ситуации. Если есть выбор, я бы не вакцинировался. Если скажут, что это вакцина необходима для перелётов, для участия в турнирах, либо какие-то страны поставят такое условие, чтобы въехать в них, то выбора не будет. Всегда же, когда раньше появлялась вакцина от того или иного вируса, у человека было право выбора, отказаться или же всё-таки сделать прививку», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, у него есть страх, что организм может не принять вакцину или появятся побочные эффекты, так как ему не делали никаких прививок в детстве.

«Но я всегда нормально себя чувствую, особо не болею. Да, боюсь. Не дай бог, будет какое-то осложнение, а если ещё это будет во время сезона, может, выпаду на пару месяцев перед тем, как всё наладится», — добавил Рублёв.

Ранее сообщалось, что Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку в подарок.

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