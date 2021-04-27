Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку в подарок
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Фото Рублёва на фоне трибун «Камп Ноу» с подаренной ему именной клубной футболкой было опубликовано в Twitter.
𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 𝙑𝙄𝙎𝙄𝙏❗ 🎾 @AndreyRublev97 was at Camp Nou today! Great to meet you! 👋 pic.twitter.com/lbP7QVyfaM— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2021
Рублёв тренируется в Барселоне, а на минувшей неделе выступил на прошедшем в столице Каталонии турнире ATP, дойдя до четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что Аслан Карацев снялся с турнира АТР в Мюнхене.