Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку в подарок

Вторая ракетка России Андрей Рублёв посетил стадион каталонского футбольного клуба «Барселона».

Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Фото Рублёва на фоне трибун «Камп Ноу» с подаренной ему именной клубной футболкой было опубликовано в Twitter.

𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 𝙑𝙄𝙎𝙄𝙏❗ 🎾 @AndreyRublev97 was at Camp Nou today! Great to meet you! 👋 pic.twitter.com/lbP7QVyfaM — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2021

Рублёв тренируется в Барселоне, а на минувшей неделе выступил на прошедшем в столице Каталонии турнире ATP, дойдя до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев снялся с турнира АТР в Мюнхене.