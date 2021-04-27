Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку в подарок

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв посетил стадион каталонского футбольного клуба «Барселона».
Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку в подарок
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Фото Рублёва на фоне трибун «Камп Ноу» с подаренной ему именной клубной футболкой было опубликовано в Twitter.

Рублёв тренируется в Барселоне, а на минувшей неделе выступил на прошедшем в столице Каталонии турнире ATP, дойдя до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев снялся с турнира АТР в Мюнхене.

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