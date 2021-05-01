Источник: Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне

Российский нападающий флорентийской «Фиорентины» Александр Кокорин больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

Как сообщает Fiorentina News, Кокорин, восстанавливающийся от травмы, выйдет на поле только в случае крайней необходимости, потому что не имеет достаточного опыта при игре по тактическим схемам нового главного тренера «Фиорентины» Джузеппе Якини.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» за €4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Главный тренер «Фиорентины» рассказал о процессе восстановления Кокорина.