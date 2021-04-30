Главный тренер «Фиорентины» рассказал о процессе восстановления Кокорина

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Главный тренер флорентийской «Фиорентины» Джузеппе Якини ответил на вопрос о сроках восстановления российского нападающего Александра Кокорина.
Главный тренер «Фиорентины» рассказал о процессе восстановления Кокорина
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«Я не знаю, когда Александр Кокорин вернётся в общую группу. Александр ещё не тренировался под моим руководством, потому что с того момента, как я пришёл в «Фиорентину», у него была травма. У Кокорина всё время была индивидуальная программа с другими тренерами», — цитирует Якини Fiorentina.it.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» за €4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина победила «Верону» в матче Серии А.

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