Главный тренер «Фиорентины» рассказал о процессе восстановления Кокорина

Главный тренер флорентийской «Фиорентины» Джузеппе Якини ответил на вопрос о сроках восстановления российского нападающего Александра Кокорина.

«Я не знаю, когда Александр Кокорин вернётся в общую группу. Александр ещё не тренировался под моим руководством, потому что с того момента, как я пришёл в «Фиорентину», у него была травма. У Кокорина всё время была индивидуальная программа с другими тренерами», — цитирует Якини Fiorentina.it.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» за €4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина победила «Верону» в матче Серии А.