Тарасенко пропустил матч с «Миннесотой» из-за травмы

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ) из-за травмы нижней части тела.

Об этом сообщил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби.

По словам специалиста, которые приводит официальный сайт НХЛ, с россиянином не произошло ничего серьёзного, а вернётся игрок в состав уже в ближайшее время.

Тарасенко в этом сезоне провёл 23 матча, забросил четыре шайбы и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче НХЛ, несмотря на гол Кирилла Капризова.