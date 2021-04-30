Тарасенко пропустил матч с «Миннесотой» из-за травмы
- Reuters
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Об этом сообщил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби.
По словам специалиста, которые приводит официальный сайт НХЛ, с россиянином не произошло ничего серьёзного, а вернётся игрок в состав уже в ближайшее время.
Тарасенко в этом сезоне провёл 23 матча, забросил четыре шайбы и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче НХЛ, несмотря на гол Кирилла Капризова.