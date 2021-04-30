«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче НХЛ, несмотря на гол Капризова

«Миннесота Уайлд» в овертайме потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась в пользу гостей — 5:4.

В основное время в составе «Блюз» шайбы забросили Самуэль Бле, Тайлер Бозак, Марко Сканделла и Райан О’Райлли, а в овертайме О’Райлли оформил дубль и принёс своей команде победу.

У хозяев отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Виктор Раск и российский нападающий Кирилл Капризов.

Ранее сообщалось, что пас Андрея Свечникова помог «Каролине Харрикейнз» одолеть «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.