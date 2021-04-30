Пас Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Детройт» в НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пас Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Детройт» в НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе «Харрикейнз» забили Брэди Шей, Уоррен Фёгеле и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий команды Андрей Свечников отметился результативной передачей. У гостей единственную шайбу забросил Якуб Врана. 

Таким образом, «Ред Уингз» потерпел третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в НХЛ, а Андрей Василевский отыграл на ноль и сделал 20 сейвов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить