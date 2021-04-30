Пас Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Детройт» в НХЛ
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Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 3:1.
В составе «Харрикейнз» забили Брэди Шей, Уоррен Фёгеле и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий команды Андрей Свечников отметился результативной передачей. У гостей единственную шайбу забросил Якуб Врана.
Таким образом, «Ред Уингз» потерпел третье поражение подряд.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в НХЛ, а Андрей Василевский отыграл на ноль и сделал 20 сейвов.