Пас Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Детройт» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе «Харрикейнз» забили Брэди Шей, Уоррен Фёгеле и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий команды Андрей Свечников отметился результативной передачей. У гостей единственную шайбу забросил Якуб Врана.

Таким образом, «Ред Уингз» потерпел третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в НХЛ, а Андрей Василевский отыграл на ноль и сделал 20 сейвов.