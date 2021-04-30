«Тампа» победила «Даллас» в НХЛ, Василевский отыграл на ноль и сделал 20 сейвов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Тампе и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев шайбы забросили Ондржей Палат, Блейк Коулман и Брейден Пойнт. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 20 бросков и оформил шатаут. Его одноклубник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

Форвард гостей Денис Гурьянов не набрал очков в этой встрече.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ, несмотря на два очка Дмитрия Орлова и передачу Евгения Кузнецова.