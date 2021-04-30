«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в матче НХЛ, несмотря на два очка Орлова и передачу Кузнецова

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«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в матче НХЛ, несмотря на два очка Орлова и передачу Кузнецова
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей — 5:4.

В составе «Пингвинз» в основное время дубль оформил Каспери Капанен, а также отличились Фредерик Годро, Зак Астон-Риз. В овертайме победную шайбу забросил Джейк Гюнцель.

У хозяев шайбы забросили Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Том Уилсон и российский защитник Дмитрий Орлов, причём Орлов ещё отметился результативной передачей. Его партнёр по команде и соотечественник Евгений Кузнецов сделал один голевой пас.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным крупно проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.

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